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"От старых к толстым": выбор Шаляпина после разрыва осудили

"От старых к толстым": выбор Шаляпина после разрыва осудили
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист провел время в компании темнокожих девушек

Прохор Шаляпин продолжает делиться подробностями своего тихоокеанского круиза в Мексику. Похоже, певец хорошо проводит время, ведь он регулярно радует поклонников солнечными фотографиями. На роскошном лайнере артист зажег в компании темнокожих девушек и мужчины – такой снимок Шаляпин опубликовал на своей странице в Инстаграм. Выбор артиста в Сети не оценили из-за внешнего вида спутниц Прохора.

"Мои новые "шоколадные" друзья", – подписал фотографию певец, на которой позируют улыбающиеся девушки в купальниках. "Жуть", "Какой кошмар", "Экзотики захотелось, от старых к толстым?", "Красавец и чудовища", "А почему не на фоне бабушек?", "А не слишком они молоды?", "Нашёл с кем зажигать", "В общем картина называется: "Без комплексов", – раскритиковали новую компанию Прохора, многие подписчики обратили внимание на пышные формы спутниц артиста.

Впрочем, многие поклонники Шаляпина позитивно отнеслись к такому снимку. Артисту желали прекрасного отдыха, а также восхитились экзотическими девушками: "Колоритные дамочки!", "Прохор счастливчик", "Вот занесло,так занесло!", "Огонь", "Это что за амазонки?", "Какие шикарные шоколадки!", "Вот это экзотика!", "Какая-то невероятная свобода, раскованность людей, необыкновенное солнце, это рай!".

"А где Белоснежка Виталина?" – не забыли и упомянуть бывшую возлюбленную Шаляпина, с которой певец не так давно расстался.

Ранее певца сняли на отдыхе с его подругой.

Карина СИРАЗОВА

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