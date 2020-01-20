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Шаляпин отдохнул с американскими пенсионерками на лайнере

Шаляпин отдохнул с американскими пенсионерками на лайнере
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист отправился в тихоокеанский круиз

Прохор Шаляпин поехал в Мексику. Фото и видео с огромного лайнера, идущего по Тихому океану, певец опубликовал на своей странице в Инстаграм. Певец снялся на фоне роскошной палубы с бассейном.

"Опять полный корабль старичья, но мы счастливы", – говорит на одном из роликов певец, развалившись в своей каюте. Он также снял танцующих на палубе отдыхающих, сообщив: "Сплошная молодежь в этот раз, к сожалению".

Комментаторы набросились на артиста с осуждением. "Не надо обижать старичье, ведь оно же любит твои песни!", "Старичье?! Мама Ваша не такая? Помните, что и Вы будете старичьем! Как быстро все проходит! Извиниться бы надо!", отметили они.

На что певец ответил пользователям Сети, что он отлично относится к пожилым людям, а его высказывание – всего лишь шутка: "Тут 90+ американцы, совсем не такие скромные, как наши российские... имею право пошутить".

Впрочем, большинство подписчиков чувство юмора артиста оценили и пожелали ему хорошего путешествия: "Вау, как же здорово!", "Прохор, балдей и не обращай внимание на серых слонов!". Не обошлось и без комментариев о бывших возлюбленных Шаляпина – Ларисе Копенкиной и Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой певец недавно расстался: "Жаль, что без Ларисы. Отдых был бы чудесный в тандеме. Виталина хитрая, лживая", " Где Виталина, неужели расстались. Если да, то ты совершил большую ошибку".

Ранее Прохор Шаляпин поздравил россиян с Крещением, искупавшись на крыше роскошного отеля, а также встретился со своей подругой.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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