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Шаляпин в мокрых трусах помолился за Россию

Шаляпин в мокрых трусах помолился за Россию
Прохор Шаляпин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Белозубый красавчик устроил крещенское купание со всеми удобствами

Вместо ледяной проруби Прохор Шаляпин совершил омовение в джакузи на крыше роскошного отеля в Беверли-Хиллз.

Отдыхающий в США певец записал на видео свое купание на Крещение-2020 и выложил в своем Инстаграм, присовокупив обращение к соотечественникам.

Стоя в купальных трусах в теплой воде, Шаляпин поздравил православных с праздником и передал привет из Лос-Анджелеса. Затем артист трижды окунулся, крестясь, и покаялся в грехах, попутно поправляя падающие на лоб мокрые локоны. Также он пожелал, чтобы в стране "все было хорошо".

Подписчики восприняли видео благосклонно и поздравили набожного Прохора в ответ. Впрочем, один из пользователей сделал ему замечание – мол, в святой день и без креста. Нехорошо как-то (орфография и пунктуация сохранены).

"С Крещением вас!!! Но нужно было крестик надеть, без крестика ходить как то не очень" "Оййй! Ну всё Прохор, обнулился! Можно заново грешить" "Прорубь лучше!"

Ранее Шаляпина заметили на отдыхе в сопровождении блондинки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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