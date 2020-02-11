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Седая и худая: Шаляпин показал пожилую компаньонку

Седая и худая: Шаляпин показал пожилую компаньонку
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Белозубый красавчик встретился с дамой преклонного возраста за бокальчиком

Прохор Шаляпин, похоже, решил устроить себе круглогодичное лето и после роскошного круиза с миллионершей Танечкой отправился к Индийскому океану. Бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской наслаждается солнцем на острове Маврикий.

Шаляпин дразнит народ экзотическими пейзажами и застольями. Так, на одном из кадров в сторис он показал свой томный вечер с бокалом похожего на алкогольный напитка. Однако богатой Татьяны, роман с которой приписывают Прохору, рядом не видно. Зато напротив сидит другая дама – в кадр попала худенькая пенсионерка, которая наслаждается вечерней трапезой. Тоже с бокалом. Знаком ли Шаляпин с нею или она стала его случайной компаньонкой, неизвестно.

Ранее Шаляпина осмеяли из-за его новой подруги.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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