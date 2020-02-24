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Экс-возлюбленная заговорила о свадьбе Шаляпина

Экс-возлюбленная заговорила о свадьбе Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая пассия певца надеется, что он женится на новой избраннице

Лариса Копенкина прокомментировала новый роман Прохора Шаляпина с миллионершей из Канады по имени Татьяна. По словам экс-возлюбленной артиста, он переживает из-за новых отношений, так как боится, что окружающие люди вновь накинутся на него.

"Но я за то, чтобы он встречался, а потом еще и женился. Парень молодой красивый!" – заявила Копенкина "Стархиту".

Она считает, что благосостояние новой избранницы артиста – совпадение. Лариса добавила, что Прохор при их знакомстве, не знал, кто она. Копенкина также поведала, что Шаляпин никогда не делает первый шаг навстречу женщине. Также экс-возлюбленная певца посоветовала его новой девушке не ограничивать свободу любимого.

"Если Таня это понимает и не претендует на его пространство, то у них все сложится. Замечу, Прохор бабушкин возраст больше не выбирает. Между ним и Таней разница в четыре года. Плюс она другого менталитета. Идеальная пара! А если будут отношения на расстоянии — вообще замечательно", – константировала Копенкина.

Лариса отметила, что рада новому роману Прохора. По ее словам, Шаляпин тяжело переживал расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской. 

Слухи о новом романе Прохора Шаляпина появились в конце января, вскоре после его расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сообщалось, что состояние новой возлюбленной артиста Татьяны оценивается в $35 млн. Пользователи Сети предполагали, что новая пассия знаменитости оплачивала их отдых. Позже Прохор подтвердил сплетни о новом романе и сообщил, что его Татьяна – женщина с огоньком.

Шаляпин был женат на Копенкиной с 2013 по 2015 год. 

Полина ИВАНОВА

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