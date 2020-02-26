Артист сел на жесткую диету

Прохор Шаляпин обратился за помощью к врачу-диетологу. Как оказалось, после роскошного отдыха за границей с миллионершей певец чувствует себя не очень хорошо. Вместе с новой возлюбленной он баловал себя сладостями и алкоголем, что отразилось на самочувствии.

Теперь артисту предстоит бороться с последствиями отпуска, который, по слухам, оплачивала его состоятельная возлюбленная.

"Прохор отправился в путешествие в Америку и затем в круиз, где было много вкусной еды, соблазнов и компания людей, которые не придерживались правильного питания. Там было большое количество еды и поздние приемы пищи", - цитирует "КП" слова врача.

В отпуске Прохор Шаляпин действительно не раз ел вредную пищу и пил алкоголь, что сам демонстрировал в "Инстаграм". В соцсети ему также пришлось отбиваться от подписчиков, которые возмущались тем, что молодой человек предпочитает пожилых женщин и стыдили за то, что он отдыхает за чужой счет. К критике присоединилась и бывшая подруга красавчика Виталина Цымбалюк-Романовская.

Сам певец не считает нужным объясняться с завистниками и утверждает, что отношения с состоятельной возлюбленной у него очень романтичные. Он даже хочет позвать ее к себе в Москву.