Голый обрезанный Шаляпин прикрылся обнаженной девушкой
Известный своими любовными похождениями Прохор Шаляпин шокировал поклонниц откровенным снимком. Нагой певец прикрыл срамоту голой женщиной, которая эротично выгнулась в его руках. При этом лица девушки не видно – оно попросту обрезано, также как и ноги до колен у звездного мачо.
"Слабонервным не читать", – предупредил артист в "Инстаграм", подразумевая, что и смотреть на изображение тоже опасно.
Далее Шаляпин описывает перфоманс многолетней давности. Все его рассуждения сводятся к тому, что в Сети "жесточайшим издевательствам подвергаются не только популярные люди, но и их близкие". Хейтеры, по мнению Прохора, каждый раз выискивают "самые изощренные способы психологического уничтожения человека, его семьи и дела".
Впрочем, судя по комментариям под постом, впечатленные пикантным фото певца подписчики не пропустили и довольно-таки объемный текст. Поклонники в большинстве своем согласились с утверждением Шаляпина.
"Как же все шикарно на фото", "Как мощно. Огонь – и фотография и текст", "Фото – бомба , а пост класс! И от таких недолюдей не скрытся", "Уф", "Согласна на 100%. Народ совсем сошел с ума, в соц сетях такие оскорбления, мат перемат", "Порядочных людей больше... А фото красивое", "Ого! Смело однако", – отреагировали фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Некоторых из них поразило молодое тело на руках у знаменитого артиста. Злопыхатели припомнили Прохору его прошлое, намекая на разницу в возрасте с его предыдущими пассиями.
"Че со старух на молодое мясо потянуло!? Ну Слава Богу вылечился", – отметил кто-то из пользователей Сети.
Напомним, совсем недавно Шаляпин подтвердил свою связь с 40-летней женщиной из Канады.
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