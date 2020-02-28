Шаляпин в расписных штанах стиснул молодую красотку

Миллионерши Татьяны поблизости не наблюдалось

Вернувшийся из роскошного отпуска, проведенного в компании богатой подруги Прохор Шаляпин, несмотря на новый роман, не упускает возможности поближе пообщаться с молодыми дамами.

Судя по кадрам в Инстаграм, после круиза артист решил вернуться к трудовым будням. Так, на одном из снимков Шаляпин в расписных штанах и пиджаке стискивает в объятиях молодую красивую коллегу. Дама, кстати, засыпала певца с ослепительной улыбкой комплиментами, назвав "самым красивым и высоким ведущим".

Продолжаются ли романтические отношения Прохора с канадской миллионершей, неизвестно. Фотографий с ней на его странице не наблюдается.

Ранее стало известно, что Шаляпин после отпуска обратился к врачу.