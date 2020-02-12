Сын режиссера страдает от хронического заболевания

Степан Джигарханян рассказал подробности своей жизни в Москве. Несмотря на то что в столице у него живут родители и избранница Ольга Казаченко, он переселился в отель. Все из-за домашних животных.

Как выяснилось, у возлюбленной Джигарханяна много питомцев, а сын народного артиста страдает от хронического заболевания.

"Этот приезд для меня уже пятый в Россию за последние семь месяцев. И каждый раз останавливаюсь в отеле. С родителями я не живу с 19 лет. У Оли я тоже не могу жить, потому что у нее в доме масса кошек. А у меня аллергия совершенно страшная на них", – пояснил Степан Джигарханян журналистам "Собеседника".

Казаченко к такому решению возлюбленного относится спокойно. Она рассказала, что подбирает всех бездомных животных и выхаживает их. Когда-то у женщины одновременно жили десять кошек.

Решить проблему с домашними питомцами Ольга могла бы, но, похоже, не видит смысла. В ближайшее время Степан переезжать в Россию не планирует, значит, влюбленные так и будут поддерживать отношения на расстоянии.

До этого Ольге Казаченко удалось познакомиться с родителями избранника. Он привел возлюбленную в дом к Армену Джигарханяну и Татьяне Власовой. Первая встреча проходила под камерами, тогда поклонникам и удалось увидеть народного артиста впервые после болезни.