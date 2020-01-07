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Возлюбленная Джигарханяна переехала к нему

Возлюбленная Джигарханяна переехала к нему
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.ru
Татьяна Власова приехала в Россию из США на новогодние праздники

Татьяна Власова, бывшая жена Армена Джигарханяна, прилетела к артисту из США на новогодние праздники. Пара восстановила отношения после неудачного брака актера с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. 

Как сообщает издание "КП", Джигарханян и Власова вместе проводят новогодние каникулы. По информации журналистов, женщина планирует надолго остаться в Москве, возможно даже навсегда, так как привезла с собой огромные чемоданы. 

Напомним, здоровье советского и российского актера Армена Джигарханяна находится не в лучшей форме. За ним присматривают профессионалы. В ноябре сообщалось о его критическом состоянии, однако друг артиста рассказал, что Джигарханян проходил профилактическое лечение

Сергей САЗОНОВ

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