Татьяна Власова приехала в Россию из США на новогодние праздники

Татьяна Власова, бывшая жена Армена Джигарханяна, прилетела к артисту из США на новогодние праздники. Пара восстановила отношения после неудачного брака актера с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как сообщает издание "КП", Джигарханян и Власова вместе проводят новогодние каникулы. По информации журналистов, женщина планирует надолго остаться в Москве, возможно даже навсегда, так как привезла с собой огромные чемоданы.

Напомним, здоровье советского и российского актера Армена Джигарханяна находится не в лучшей форме. За ним присматривают профессионалы. В ноябре сообщалось о его критическом состоянии, однако друг артиста рассказал, что Джигарханян проходил профилактическое лечение.