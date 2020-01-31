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Цымбалюк-Романовская опровергла разрыв с Шаляпиным

Цымбалюк-Романовская опровергла разрыв с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Виталину Цымбалюк-Романовскую атакуют любопытные после расставания с Прохором Шаляпиным.

Несмотря на то, что пара давно расставила все точки над i, киевскую пианистку продолжают изводить расспросами. Практически под любым постом Виталины в Инстаграм появляются вопросы – поклонники не могут понять, вместе ли они. Вероятно, из-за туманных ответов артистки. В этот раз она и вовсе огорошила пользователей, практически опровергнув разрыв с Шаляпиным.

"Жаль,что расстались с Прохором.Я была очень за вас рада.А на фото-очаровательна и загадочна", – написал один из комментаторов под снимком, где Виталина позирует в романтичном образе.

"расставанием это назвать нельзя. Просто фото теперь смотрите по отдельности и на разных страничках)))" – загадочно ответила Цымбалюк-Романовская.

Помимо расспросов о Прохоре, поклонники оставили Виталине множество комплиментов и выразили надежду, что она будет счастлива в дальнейшем (орфография и пунктуация сохранены).

"Виталиночка вы такая умничка... Так хочется что бы вы были счастливы" "Виталина– красотка !!!! Прямо Муза ... фото невероятное , прямо для обложки романа или стихов" "А куда делся ПРОХОР?" "Вы как маленькая девочка-сладкая красивая нежная искренняя" "Очень нежная, романтичная, но взгляд хищницы и львицы не спрячешь", – пишут они.

Ранее Цымбалюк-Романовская показала "бабника", с которым у нее состоялся откровенный разговор.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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