Россия закрывает на замок всю границу
Российская граница с 18 марта по 1 мая закрывается по всему периметру страны из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом решило правительство РФ.
Отмечается, что ограничения коснутся иностранцев и лиц без гражданства. Данная мера не затронет сотрудников диппредставительств и консульств, водителей транспорта
международного автомобильного сообщения,
экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, членов официальных делегаций и лиц с дипломатическими, служебными, частными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника.
Также ограничения не относятся к тем иностранцам, кто постоянно проживает на территории России или следует транзитом через наши аэропорты, сообщает ТАСС.
"Меры РФ по ограничению въезда иностранцам соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер", – цитирует "Телеграм-канал" "Раньше всех. Ну почти" премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Данное решение Москвы, как писал ранее сегодня "Ъ", практически аналогично мерам, введенным властями ряда западных стран и Евросоюза. Те ранее закрыли въезд для иностранцев на свою территорию сроком на месяц.
На сегодняшний день из-за распространения смертельного китайского коронавируса по всему миру в России действуют частичные пограничные ограничения с Монголией и Китаем, также закрывается граница с Белоруссией. Президент последней Александр Лукашенко выразил в понедельник, 16 марта, бурю эмоций по этому поводу.
В Москве не поняли реакции батьки и напомнили ему об опасности COVID-19 и на тот факт, что Минск не следует рекомендациям ВОЗ.
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