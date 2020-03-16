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Обозленного Лукашенко уличили во лжи о России

Обозленного Лукашенко уличили во лжи о России
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия закрывает на замок всю границу
В правительстве РФ отреагировали на желчное заявление Батьки

Президента Белоруссии Александра Лукашенко уличили во лжи. Его высказывание о том, что Россия "полыхает" от вируса COVID-19 является неправдоподобным, заявили в правительстве РФ.  

В официальном сообщении объясняется, что Москва закрыла границу с Минском не из вредности, а из-за того, что он не принимает "адекватных мер", чтобы избежать распространения коварной инфекции. Иными словами, соседнее государство не обращает внимания на рекомендации ВОЗ. К тому же закрытие границы обсуждалось на правительственном уровне, отмечается в послании. 

"В телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", – уточняется в тексте.  

На этом фоне поведение Александра Григорьевича непонятно вдвойне. А лишь наталкивает на мысль о том, что "ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России".  

Напомним, ранее в понедельник, 16 марта, Батьку возмутило решение России. Он заверял, что его республике не угрожает новая коронавирусная инфекция, тогда как в РФ дела обстоят не лучшим образом. 

Ксения АНДРЕЕВА

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Это уже ужас
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Как отмечается, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках. Такое отклонение в свою очередь может вызвать орхит — воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию, Явно вирус для Китая был изобретён.
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