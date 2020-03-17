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Штурмующим магазины россиянам раскрыли правду о поставках продуктов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В Кремле отреагировали на всеобщую панику из-за коронавируса

Российская власть обратила внимание на штурм россиянами магазинов, с полок которых стремительно исчезают крупы и туалетная бумага. Люди паникуют из-за слухов о всеобщей коронавирусной изоляции.

Мысли о предстоящем дефиците заставляет жителей страны закупать впрок продукты с длительным сроком хранения. Об этом свидетельствуют фотографии, которые россияне активно выкладывают в соцсети. На снимках – опустевшие полки в супермаркетах, где покупатели разметают как горячие пирожки лишь отдельную категорию товаров.

На этом фоне президент Владимир Путин призвал россиян не выбрасывать деньги на ветер, поскольку в данный момент причин для беспокойства нет. Глава государства заверил, что "ситуация надежная". Важно, отметил он, донести это до людей, чтобы они "не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать".

Паника преждевременная, как и покупательский ажиотаж, ведь пока проблем с поставками продуктов нет, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас очень стабильная ситуация с поставками", – констатировал глава кабмина, добавив, что правительство держит руку на пульсе и отслеживает ситуацию по каждому региону (цитата по ТАСС). 

Ранее "Утро" сообщало о всеобщей тревоге красноярцев, которые раскупают крупы и консервы. Однако страх за будущее из-за вируса COVID-19 распространился и на жителей других уголков России. 

Ксения АНДРЕЕВА

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