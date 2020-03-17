Спрос на крупу увеличился в два раза

В магазинах Красноярска наблюдается небывалый ажиотаж на продукты длительного хранения. Спрос на подобные товары увеличился из-за ужесточения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Особой популярностью у покупателей пользуются крупы – такие как гречка и рис, – консервы, масло, а также замороженное мясо. Вырос спрос и на предметы личной гигиены: салфетки, антибактериальные спреи и гели.

Во избежание дефицита продукции дирекция красноярских магазинов решила увеличить на своих складах запасы тех продуктов, полки с которыми опустели в первую очередь, сообщает "ФедералПресс".

Ранее сообщалось об ужесточении карантинных мер в России: в столице ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Также "Утро" сообщило об антикризисных мерах в стране на время эпидемии.