Жителям нашей страны препарат будет доступен уже через несколько месяцев

Вакцина от коронавируса нового типа появится в России и других развитых странах приблизительно через полгода. А обеспечение препаратом всего населения Земли займет до полутора лет. Такой прогноз сделал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

По словам профессора, жителям РФ вакцина будет доступна уже этим летом. Также он отметил, что коронавирус распространяется быстрее при низких температурах и высокой влажности, пишет РИА "Новости".

Именно поэтому, предположил ученый, летом произойдет спад пандемии, а заболевание примет сезонный характер. Коронавирус нового типа может закрепиться за человечеством, как это ранее произошло с теперь уже привычным нам гриппом, пояснил Щелканов. В таком случае рост заболеваемости будет приходиться на зимний период, сообщает РИА "Новости".

По последним данным, китайским коронавирусом заразились более 160 тысяч человек по всему миру и около 6 тысяч скончались. Многие страны объявили карантин и закрыли свои границы. Большинство массовых мероприятий отменили, а предстоящие Олимпийские игры в Токио и "Евровидение" в Роттердаме оказались под угрозой срыва.

Число больных растет и в России – на сегодняшний день зафиксировано 93 случая заражения. Также с 17 марта большинство университетов переходит на дистанционное обучение.