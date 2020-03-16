Вслед за МГУ ряд региональных университетов переходит на дистанционное обучение

В связи с усугубляющейся в мире ситуацией с распространением коронавируса, российские вузы, согласно приказу Министерства науки, переводят студентов на свободное посещение.

Осуществляться учебный процесс будет с использованием дистанционных образовательных технологий. Приказ был подписан главой ведомства Валерием Фальковым и вступит в силу 17 марта. В документе также говорится о предусмотрении обучения студентов по индивидуальным планам, сообщает RT.

Свободное посещение занятий для своих студентов обеспечат такие вузы как МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МИСиС. В МГТУ имени Баумана для учащихся объявят неделю каникул, пока преподавательский состав будет составлять учебный план для перехода на дистанционное обучение, сообщают "Вести.ру". Также при в ходе в учебное заведение, согласно приказу Министерства, всем посетителям будет измеряться температура.

Напомним, что первая вспышка вируса нового типа COVID-19 была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. С тех пор вирус распространился по всему миру. Недавно "Утро" сообщило о стремительном росте зараженных в России.



