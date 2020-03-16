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Зрителей лишат популярных передач из-за коронавируса

Зрителей лишат популярных передач из-за коронавируса
Кадр youtube.com
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"Прямой эфир", "Пусть говорят" и "Вечерний Ургант" будут снимать без публики

Из-за распространяющегося COVID-19 руководство нескольких телеканалов решило ограничить доступ людей на съемочную площадку. Это должно обезопасить самих ведущих, технических работников и приглашенных гостей.

Например, шоу "Вечерний Ургант", на которое зрители всегда охотно записывались заранее, сообщило, что аудитория лишится возможности посетить популярную передачу. Теперь в студии останется только Иван Ургант и его звездный гость.

Изменится ли теперь формат шоу, не известно, ведь зрители, как пишут редакторы в "Инстаграм", были "неотъемлемой частью программы".

Первый канал решил ограничить доступ зрителей ко всем шоу. С 16 марта все передачи снимаются без участия посетителей. Это касается также шоу "Пусть говорят", где все присутствующие активно участвовали в процессе записи.

Такое решение приняло и руководство телеканала "Россия". Программы "60 минут" и "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым будут записывать в пустых студиях.

"НТВ" поступил так, как коллеги. На шоу "Секрет на миллион", "ДНК", "Звезды сошлись" и на другие подобные программы доступ зрителям будет запрещен, дополняет ТАСС. Чтобы обезопасить всех работников телецентра, внутри работают медики, а у входа установлены диспенсеры с антисептиком для рук, часть сотрудников переведена на удаленную работу.

Дарья ПЕТРОВА

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