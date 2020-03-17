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План антикризисных мер на время эпидемии коронавируса в России готов

продолжениеФинляндия откажется от поездов в Россию
Правительство защитит малый бизнес и финансовый сектор

Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы противостоять экономическому кризису, возникшему из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении правительства и Центробанка.

В качестве мер поддержки, в частности, вводится отсрочка налоговых платежей для компаний авиационной и туристической отраслей. Банкам позволят реструктурировать выданные кредиты, а для малых и средних предприятий будут разработаны новые программы льготного кредитования.

Арендаторам государственного или муниципального имущества предоставят отсрочку платежей. Импортные пошлины на ряд социально значимых товаров будут временно сведены к нулю.

Отмечается, что меры поддержки могут быть расширены в зависимости от влияния кризиса на экономику страны. При этом сокращения бюджетных расходов не планируется, отмечает телеканал "360".

Накануне было объявлено, что всем жителям России, попавшим на карантин из-за коронавируса, оплатят больничные.

Николай ВИКТОРОВ

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