Правительство РФ объявило о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса

Пандемию коронавируса легче предотвратить, чем остановить. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник, 16 марта. В связи с этим он призвал бизнес и граждан поддержать усилия государства и ответственно подойти к мерам, направленным против COVID-19.

Все жители РФ при малейшем подозрении на инфицирование должны сесть на двухнедельный карантин. Их отсутствие на работе будет оправдано больничным листом – выдаваться он будет в особом порядке, заявил глава правительства.

Он также сообщил, что медики, принимающие участие в борьбе с эпидемией, получат премии. Кроме того, в ближайшее время в РФ появится закон, регулирующий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами, чтобы люди могли их заказывать по интернету с доставкой на дом.

Основной мерой профилактики по-прежнему считается ограничение контактов между людьми. Поэтому рекомендовано, по возможности, не посещать массовые мероприятия. Сейчас правительство рассматривает вопрос о продлении весенних школьных каникул и запрете публичных развлекательно-спортивных акций численностью более одной тысячи человек, передает РИА "Новости".

Для авиаперевозчиков, туроператоров и прочих компаний, пострадавших от эпидемии, объявят налоговые каникулы и предложат льготные кредиты. При этом ограничивать торговлю не планируется. Напротив, механизм поставок товаров будет максимально облегчен.

"С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами", – объявил Мишустин.

К данному моменту в РФ подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, сообщает телеканал "360". Число заболевших в мире достигло 170 тысяч, более 6,5 тысяч пациентов не удалось спасти.

Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

