Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России спрогнозировали ослабление коронавируса

В России спрогнозировали ослабление коронавируса
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС
продолжениеКрым закроется от Украины из-за коронавируса
Зараженные начнут легче переносить инфекцию

В Россию пришла новая волна коронавируса, а позже инфекцию подхватят больше жителей нашей страны. Однако теперь заболевание будет проходить в более легкой форме. Такой прогноз сделали инфекционисты.

Коронавирус мутирует подобно гриппу, поэтому нельзя точно сказать, как изменятся его симптомы. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов предположил, что со временем вирус станет менее агрессивным, поэтому инфицированные будут переносить болезнь легче.

Так, у более молодого поколения заболевание может протекать практически без симптомов, в то время как пожилые пострадают намного сильнее, пояснил специалист "Известиям". Несмотря на это, эксперты отметили, что сейчас важно изолировать всех потенциальных носителей вируса нового типа, а также закрыть на карантин некоторые города в случае необходимости.

Хотя меры по борьбе с инфекцией приняли многие страны, распространение вируса все равно не получится остановить, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Сейчас в Россию пришла новая волна – за последние сутки число зараженных китайским вирусом в России резко выросло до 63. В мире же зафиксировали более 150 тыс. случаев.

Ранее новую волну пандемии предсказали и в Европе.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей