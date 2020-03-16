Зараженные начнут легче переносить инфекцию

В Россию пришла новая волна коронавируса, а позже инфекцию подхватят больше жителей нашей страны. Однако теперь заболевание будет проходить в более легкой форме. Такой прогноз сделали инфекционисты.

Коронавирус мутирует подобно гриппу, поэтому нельзя точно сказать, как изменятся его симптомы. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов предположил, что со временем вирус станет менее агрессивным, поэтому инфицированные будут переносить болезнь легче.

Так, у более молодого поколения заболевание может протекать практически без симптомов, в то время как пожилые пострадают намного сильнее, пояснил специалист "Известиям". Несмотря на это, эксперты отметили, что сейчас важно изолировать всех потенциальных носителей вируса нового типа, а также закрыть на карантин некоторые города в случае необходимости.

Хотя меры по борьбе с инфекцией приняли многие страны, распространение вируса все равно не получится остановить, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Сейчас в Россию пришла новая волна – за последние сутки число зараженных китайским вирусом в России резко выросло до 63. В мире же зафиксировали более 150 тыс. случаев.

Ранее новую волну пандемии предсказали и в Европе.