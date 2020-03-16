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Крым закроется от Украины из-за коронавируса

Крым закроется от Украины из-за коронавируса
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Власти республики попросили Москву принять такую меру

В Симферополе считают необходимым закрыть российско-украинскую границу на территории Крыма в связи с пандемией вируса COVID-19. Об этом заявил в понедельник, 16 марта, глава полуострова Сергей Аксенов.

"Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной", – цитирует "Крыминформ" руководителя региона.

Аксенов также сообщил, что на крымских КПП сейчас принимаются все необходимые меры. Так, накануне представители республиканского Минздрава посетили пограничные пункты и направили туда дополнительный медперсонал.

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении кабмина закрыть границу с Белоруссией из-за распространения смертельной инфекции. По его словам, правительство и дальше будет делать все, чтобы защитить страну "от этой новой угрозы".

Как напоминает "ФедералПресс", Незалежная тоже закрыла свои границы для иностранных граждан на две недели, за исключением Крыма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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