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Финляндия откажется от поездов в Россию

Запрет на железнодорожное сообщение будет действовать до 13 апреля

С 19 марта Финляндия приостанавливает железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Подобные меры принимаются для борьбы с новым типом коронавируса COVID-10.

Ограничение перевозок продлится до 13 апреля, сообщает РИА "Новости". 

На днях Россия отказалась от авиаперелетов и железнодорожного сообщения.

Напомним, что первая вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Сейчас, по данным интерактивной карты института Хопкинса, эпидемии подвержены 155 стран и регионов.

Ранее "Утро" сообщило о закрытии границ России.


Александра АКСЕНОВА

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