Меры по борьбе с COVID-19 ужесточают

Власти столицы ввели ограничение, запрещающее проводить закрытые и уличные мероприятия с численностью участников более 50 человек.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Запрет будет действителен до 10 апреля.

Напомним, что данный документ является поправкой к выпущенному ранее закону, ограничивающему проведение мероприятий с количеством зрителей, превышающим 5 тысяч человек.

Подобные меры проводятся в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. На данный момент в России зафиксировано 93 случая заболевания. Количество инфицированных продолжает расти.