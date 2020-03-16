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В Москве полностью запретили массовые мероприятия из-за китайского коронавируса

Меры по борьбе с COVID-19 ужесточают

Власти столицы ввели ограничение, запрещающее проводить закрытые и уличные мероприятия с численностью участников более 50 человек.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Запрет будет действителен до 10 апреля.

Напомним, что данный документ является поправкой к выпущенному ранее закону, ограничивающему проведение мероприятий с количеством зрителей, превышающим 5 тысяч человек. 

Подобные меры проводятся в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. На данный момент в России зафиксировано 93 случая заболевания. Количество инфицированных продолжает расти.

Александра АКСЕНОВА

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