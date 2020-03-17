В стране произошел скачок инфицирования коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в России человек увеличилось до 114 человек. За сутки выявили 21 случай заражения.

10 человек заболели в России, не выезжая за границу. О скачке инфицирования коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, онлайн-трансляцию передает "РИА Новости".

109 заболевших COVID-19 переносят заболевание в легкой форме, рассказала Татьяна Голикова.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Роспотребнадзор издаст во вторник приказ об обязательном карантине россиян, прибывших из-за границы.

На данный момент китайским коронавирусом заразились более 196 тыс. человек, погибли 7600 человек. С 18 марта до 1 мая въезд иностранцев на территорию России будет временно ограничен.

Ранее "Утро" рассказало, что Россия получит вакцину от коронавируса раньше срока.