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Больше 20 за сутки: число заразившихся COVID-19 россиян увеличилось

Больше 20 за сутки: число заразившихся COVID-19 россиян увеличилось
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
продолжениеРоссия перестала выдавать визы иностранцам
В стране произошел скачок инфицирования коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в России человек увеличилось до 114 человек. За сутки выявили 21 случай заражения. 

10 человек заболели в России, не выезжая за границу. О скачке инфицирования коронавирусом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, онлайн-трансляцию передает "РИА Новости". 

109 заболевших COVID-19 переносят заболевание в легкой форме, рассказала Татьяна Голикова. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Роспотребнадзор издаст во вторник приказ об обязательном карантине россиян, прибывших из-за границы.

На данный момент китайским коронавирусом заразились более 196 тыс. человек, погибли 7600 человек. С 18 марта до 1 мая въезд иностранцев на территорию России будет временно ограничен.

Ранее "Утро" рассказало, что Россия получит вакцину от коронавируса раньше срока.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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Василий
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количество заболевших-страшная военная тайна !!!
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