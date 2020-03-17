Ограничение продлится минимум до 1 мая

Россия с 18 марта временно приостанавливает выдачу виз иностранцам. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Сообщается, что ограничения касаются в том числе виз и документов в электронной форме. Запрет будет действовать до 1 мая этого года.

Под него попадают и лица, прибывающие с территории республики Белоруссия, а также граждане этой страны. Исключение делается, в частности, для сотрудников дипмиссий, международных организаций, водителей и машинистов, а также экипажей воздушных, морских и речных судов.

Ранее Россия уже закрыла границы, в том числе для белорусов, что вызвало возмущение у президента республики Александра Лукашенко, который заявил, что в Белоруссии как раз "спокойная эпидемиологическая обстановка".