Вся надежда на вакцину, однако ее не хватит на все население планеты

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. С таким нерадужным прогнозом выступил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер на пресс-конференции. По его словам, смертельная инфекция будет распространяться волнами.

Он отметил, что на сегодняшний момент еще не установлено, когда именно вирус охватит предполагаемые 60 - 70% населения Земли.

"Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", – цитирует РИА "Новости" Вилера.

Ученый подчеркнул, что для мира важно создание вакцины против коронавируса, и, чем раньше это произойдет, тем быстрее можно будет поставить барьер пандемии.

"Но даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины", – уточнил он.

Ранее сегодня заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов дал свой прогноз на появление вакцину – он полагает, что она будет изобретена через полгода. Однако лишь через полтора года лекарство смогут выпустить в достаточном количестве для землян.

В настоящий момент в России расширилась география инфицированных COVID-19. Как пишет издание "Свободная пресса", сейчас зараза добралась кроме Москвы, Московской и Лениградской до Калининградской, Липецкой, Самарской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской, Кировской и Белгородской областей, а также Пермского, Краснодарскиого и Забайкальского краев, республики Коми.

