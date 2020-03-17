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Путин разрешил продавать лекарства дистанционно

продолжениеОболгавшие Россию белорусы захотели помощи на фоне пандемии
Президент России подписал указ из-за коронавируса

Владимир Путин издал распоряжение, по которому безрецептурные лекарства в России начнут отпускать дистанционно. 

Ранее стало известно, что за сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 20 человек и достигло 119 инфицированных.

109 из них переносят COVID-19 в легкой форме, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

Сергей Собянин заявил, что Роспотребнадзор издаст во вторник приказ об обязательном карантине россиян, прибывших из-за границы.

На данный момент китайским коронавирусом заразились более 196 тыс. человек, погибли 7600 человек. С 18 марта до 1 мая въезд иностранцев на территорию России будет временно ограничен. 

Ранее "Утро" писало, что Россия получит вакцину от коронавируса раньше срока.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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