Президент России подписал указ из-за коронавируса

Владимир Путин издал распоряжение, по которому безрецептурные лекарства в России начнут отпускать дистанционно.

Ранее стало известно, что за сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 20 человек и достигло 119 инфицированных.

109 из них переносят COVID-19 в легкой форме, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Сергей Собянин заявил, что Роспотребнадзор издаст во вторник приказ об обязательном карантине россиян, прибывших из-за границы.

На данный момент китайским коронавирусом заразились более 196 тыс. человек, погибли 7600 человек. С 18 марта до 1 мая въезд иностранцев на территорию России будет временно ограничен.



Ранее "Утро" писало, что Россия получит вакцину от коронавируса раньше срока.



