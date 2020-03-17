Минск призвал Москву вместе бороться с вирусом COVID-19

Оклеветавшие накануне Москву белорусы одумались и теперь просят помощи у нее. Они заявили, что Москва и Минск должны общими усилиями ударить по коронавирусу.

Мнение белорусской стороны озвучил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз, подчеркнув, что "ситуация непростая". Хотя буквально вчера президент картофельной державы Александр Лукашенко уверял, что на его родине прекрасно справляются с вирусом COVID-19, тогда как в России он расцветает пышным цветом. Позже в правительстве РФ его претензию опровергли.

Сейчас же белорусы, вероятно, переосмыслили свои слова. В беседе с РИА "Новости" Глаз назвал китайскую заразу "общим вызовом" и "поводом сплотиться", чтобы испытать отношения Москвы и Минска на прочность, отметив, что в наши дни их "искусственно размещают по разные стороны".

Сказанное представителем зарубежного дипведомства заставило россиян задуматься: а за чей счет белорусы собираются бороться с новой коронавирусной инфекцией.

"Сначала белорусы заявили,что не будут закрывать границу с ЕС, а теперь давайте вместе. Т.е. границу с РФ не закрывайте, а с коронавирусом давайте вместе бороться за ваш счет", – прокомментировал новость читатель агентства (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены).

Похожим образом отреагировала на нее и аудитория RT.



"Новый способ клянчить деньги у России", "На ходу переобуваются союзнички знакокачественные вчера только Лукашенко истерил, что весь мир с ума сошел, а им этот вирус на раз чихнуть. Сегодня же: давайте дружить", "Почему-то Белоруссия вспоминает о союзе когда им выгодно", – поддержали интернет-пользователи.



В Белоруссии, по последней информации, проживает 36 зараженных коронавирусом, в РФ их число перешагнуло за сотню. Известно, что из 114 страдающих так называемой китайской пневмонией россиян 109 переносят заболевание в легкой форме.