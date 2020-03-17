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COVID-19 заразился вице-президент Олимпийского комитета Японии

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Подробностей болезни высокопоставленного спортивного чиновника пока нет

Заместитель главы Олимпийского комитета Японии Кодзо Тасима во вторник, 17 марта, заявил, что его тест дал положительный результат на коронавирус COVID-19. Таким образом, еще сильнее возросли сомнения в том, что Токио может безопасно провести летние Игры-2020.

"Сегодня мой тест показал положительный результат на новый коронавирус", – цитирует издание NST заявление Тасима, распространенное через Федерацию футбола Японии, которую он также возглавляет.

В каком состоянии сейчас находится 62-летний функционер, не сообщается.

Напомним, в начале марта появилась информация о возможном переносе Олимпиады в Токио или на поздний срок текущего года, или в другую страну, или ее отложат на пару лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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