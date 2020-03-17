Стали известны меры, которые примут в случае необходимости

В Москве могут ввести режим ЧС, если власти посчитают, что ситуация развивается по худшему сценарию. Будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метро, а город закроют на въезд, в том числе, для личного автотранспорта.

Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на нескольких источников, близких к мэрии и федеральному правительству. По их данным, режим ЧС могут ввести в течении двух недель или даже до конца этой недели. В то же самое время. официального подтверждения этой информации нет.

Режим ЧС, в частности, предусматривает закрытие всех предприятий и организаций, кроме тех, что ответственны за жизнеобеспечение и экстренных служб. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. В городе вступит в силу комендантский час, а улицы начнут патрулировать Росгвардия и полиция. Примерно такой же режим в сейчас действует в Италии.

Вместе с тем, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уже опровергла эту информацию и заявила, что "сообщения являются ложью". Чиновник попросила руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса. До этого президент призвал граждан не закупать продукты впрок и не провоцировать рост цен.