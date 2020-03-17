Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Москве могут ввести режим ЧС

В Москве могут ввести режим ЧС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
продолжениеВ Москве заметили БТРы
Стали известны меры, которые примут в случае необходимости

В Москве могут ввести режим ЧС, если власти посчитают, что ситуация развивается по худшему сценарию. Будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метро, а город закроют на въезд, в том числе, для личного автотранспорта.

Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на нескольких источников, близких к мэрии и федеральному правительству. По их данным, режим ЧС могут ввести в течении двух недель или даже до конца этой недели. В то же самое время. официального подтверждения этой информации нет.

Режим ЧС, в частности, предусматривает закрытие всех предприятий и организаций, кроме тех, что ответственны за жизнеобеспечение и экстренных служб. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. В городе вступит в силу комендантский час, а улицы начнут патрулировать Росгвардия и полиция. Примерно такой же режим в сейчас действует в Италии.

Вместе с тем, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уже опровергла эту информацию и заявила, что "сообщения являются ложью". Чиновник попросила руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря своевременным оперативным мерам в России удалось сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса. До этого президент призвал граждан не закупать продукты впрок и не провоцировать рост цен.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей