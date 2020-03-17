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В Москве заметили БТРы

В Москве заметили БТРы
Фото: ITAR-TASS
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Людей пугают возможным вводом в войск

В Москве на Третьем транспортном кольце заметили колонну БТР. На фоне пандемии коронавируса и сообщении в СМИ о возможном введении режима ЧС до конца этой недели фотографии напугали некоторых интернет-пользователей.

Как сообщает телеграм-канал "Темы. Главное (Глав Медиа)", поводов для паники нет, так как это запланированная передислокация, так как у военных части между Тульской и Добрынинской.

Позже один из подписчиков сообщил, что фотографировали вообще в Балашихе возле жилого комплекса "Акварель". На этом участке часто ездят военные.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники написала, что в Москве до конца недели возможно введут комендантский час, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по худшему сценарию.

Александр ИЛЬИН

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