На фоне дефицита предприимчивые дельцы начали шить ватно-марлевые повязки

В социальных сетях появилось объявление об изготовлении ватно-марлевых повязок на заказ для жителей Подмосковья во время пандемии. По заверениям продавца, изделия являются многоразовыми.

В сообщении говорится, что частная фабрика готова отшить партию из 2000 повязок за неделю и отправить их любой транспортной компанией по города России. Цена одной ватно-марлевой маски составит около 35 рублей.

Продавец уверяет, что после применения изделие можно прокипятить и снова использовать, передает "Подмосковье сегодня".

Внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева между тем назвала ватно-марлевые повязки "пережитком прошлого" и напомнила, что в аптеках продаются современные средства защиты от коронавирусной инфекции.

Специалист напомнила, что одноразовые маски стоит использовать в общественных местах, срок их действия равен 1,5 часам. При длительном ношении изделие накапливает большее количество патогенных микроорганизмов.

Коронавирус может передаваться через руки и слизистую глаз. Медики рекомендуют регулярно обрабатывать кожу дезинфицирующими средствами и стараться не трогать лицо.

Ранее "Утро" рассказало, что число заразившихся коронавирусом россиян увеличилось.