Новая дата 42-го ММКФ пока не известна

Коронавирус вмешался в спортивную и культурную жизнь столицы. Так, во вторник, 17 марта, стало известно, что запланированное на 22 апреля открытие 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не состоится.

Само мероприятие из-за распространения вируса COVID-19 решили перенести на более поздний срок. В какие даты пройдет столичный кинофестиваль, пока не известно. Об этом объявят позже, сообщили ТАСС в пресс-службе ММКФ, объяснив, что перенос связан с закрытием российских границ до 1 мая 2020 года.

Он должен был пройти в период с 22 по 29 апреля. При этом до 2018 года кинематографисты собирались в Москве в конце июне. Но из-за Чемпионата мира по футболу фестиваль состоялся раньше, как и в 2019 году.