Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус лишил Москву апрельского кинофестиваля

продолжениеЗвезда "Дома-2" заразилась коронавирусом
Новая дата 42-го ММКФ пока не известна

Коронавирус вмешался в спортивную и культурную жизнь столицы. Так, во вторник, 17 марта, стало известно, что запланированное на 22 апреля открытие 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не состоится.

Само мероприятие из-за распространения вируса COVID-19 решили перенести на более поздний срок. В какие даты пройдет столичный кинофестиваль, пока не известно. Об этом объявят позже, сообщили ТАСС в пресс-службе ММКФ, объяснив, что перенос связан с закрытием российских границ до 1 мая 2020 года.

Он должен был пройти в период с 22 по 29 апреля. При этом до 2018 года кинематографисты собирались в Москве в конце июне. Но из-за Чемпионата мира по футболу фестиваль состоялся раньше, как и в 2019 году. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей