Певец показался в непривычном виде

Прохор Шаляпин примерил нарядный мундир после оскорблений от своей бывшей возлюбленной. Артист несколько дней назад не выдержал и рассказал, что Виталина Цымбалюк-Романовская постоянно пытается его унизить, а он в ответ предпочитает отмалчиваться.

Сейчас же нарядившийся в яркую одежду певец заговорил о добре и написал о том, что существует только два типа людей: твой и не твой.

"Не существует добрых, плохих, хороших. Не существует милый, прекрасный, злой. Есть только два типа людей, не больше: твой человек и человек не твой", – написал Шаляпин под фото в "Инстаграм".

Поклонники Прохора под его постом в "Инстаграм" восхищаются его красотой – по их мнению, костюм ему очень идет.

"Красавец, вам бы какую-нибудь роль в фильме сыграть)", "Какой ты красавчик Прохор Дай Бог тебе здоровья.", "Красавчик в полном смысле этого слова и душой красив, и лицом", "Порода", "Хорош", – восхищаются внешностью певца.

После расставания Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовская их жизни круто поменялись. У певца закрутился бурный роман с миллионершей из Канады, однако отношения пары, похоже, сошли на нет.

Бывшая жена Армена Джигарханяна личную жизнь не афиширует. Теперь в центре обсуждения суд, который она проиграла бизнесмену. Теперь она должна выплатить ему более миллиона рублей, при этом блондинка решила кардинальным образом изменить жизни – преобразила свою внешность и открыла новый проект.