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Шаляпин пожаловался на унижения Цымбалюк-Романовской

Шаляпин пожаловался на унижения Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин. Фото: www.instagram.com/shalyapin_official
Певец не отвечает на оскорбления бывшей жены Джигарханяна

Прохор Шаляпин дал новое интервью, в котором затронул тему своих взаимоотношений с экс-возлюбленными, в том числе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист признался, что киевская пианистка постоянно пытается "приложить и унизить" его, но он в ответ молчит.

Шаляпин также рассказал, что ему жалко своих экс-любовниц. Ведь они, по словам знаменитости, влюбляются в него, а когда его чувства проходят, продолжают его любить.

"Когда понимают, что я окончательно ушел – начинают мстить", – цитирует певца издание "Собеседник".

Так, по словам Шаляпина, произошло с его бывшей возлюбленной Татьяной Груздевой, которая обвинила его в избиении. В программе "На самом деле" девушка рассказала, что инцидент произошел 14 февраля: по ее словам, Прохор приехал к ней, выпил и напал на нее. Однако выяснилось, что Груздева придумала эту историю. Артист рассказал, что девушка взбесилась из-за того, что он отдыхал целый месяц на курортах. Во время своего отдыха Прохор познакомился с миллионершей из Канады Татьяной.

"Видимо, ей казалось, что ее ложь об избиении станет хорошей местью мне", – отметил певец, подчеркнув, что в стране необходимо начать защищать права мужчин.

Шаляпин после длительного отпуска говорил о том, что хочет привезти в Москву новую возлюбленную. Однако пока влюбленные находятся по разные стороны океана. 

Полина ИВАНОВА

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