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Похудел и уехал в Чернобыль: Шаляпин изменился после разрыва с возлюбленной

Похудел и уехал в Чернобыль: Шаляпин изменился после разрыва с возлюбленной
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист почти месяц не говорит о своей избраннице

Прохор Шаляпин после отдыха с миллионершей отправился к врачу, который должен был помочь ему похудеть. Измениться певцу действительно удалось – за две недели он, по словам диетолога, сбросил 10 килограммов. Избавиться от лишнего веса артист смог не только из-за правильного рациона, но и из-за интенсивной работы – он съездил в Чернобыль, а затем начал тур по городам Белоруссии.

Такие перемены, возможно, связаны с расставанием певца с новой избранницей. После Нового года его роман с канадской миллионершей обсуждали все, но, отдохнув в США, влюбленные, похоже, разъехались по домам и больше и не встречались.

Ранее сам артист говорил, что хочет привезти даму в Москву, но этого пока так и не произошло. Судя по "Инстаграм", Прохор снова решил с головой уйти в работу – он дает концерты, появляется на публичных мероприятиях и снимается в клипах. Из-за этого певцу очень важно поддерживать себя в идеальной форме. Теперь, когда он избавился от выросшего живота, его тело пришло в идеальную форму, рассказала диетолог Надежда Шарк "КП".

Изменилась ли как-то жизнь богатой дамы, с которой Шаляпин развлекался на дорогом курорте, поедая вкусности, не известно. Зато с уверенностью можно сказать о том, что перемены произошли у Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой певец окончательно расстался перед Новым годом.

Бывшая жена Армена Джигарханяна изменила внешность и решила открыть новый проект, где будет духовным наставником.

Дарья ПЕТРОВА

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