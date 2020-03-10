Артист пошел на риск ради зрителей

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграм" фото их радиоактивной зоне. Артист сделал селфи со знаком, предупреждающим об опасности. Рядом с Чернобылем певец оказался не просто так – он проехал там ради зрителей, которые живут в Белоруссии, – музыкант отправился в тур по стране, приуроченный к 8 Марта.

Похоже, что место чернобыльской аварии произвело на артиста неизгладимое впечатление – на фото от его фирменной широкой улыбки нет и следа. "На пути к любимому зрителю пришлось проехать чернобыльскую зону отчуждения… жуткие места", – написал он в соцсети.

Снимок шокировал подписчиков. Они беспокоятся о здоровье певца и интересуются его ощущениями от нахождения в том месте.

"Берегите себя!!!", "Прохор как впечатления? Как в фильме "Чернобыль", "Смотри, аккуратнее в чернобыльской зоне! Там все-таки радиация была", – прокомментировали увиденное подписчики.

Сейчас Шаляпин все время посвящает работе – поет, бывает на публичных мероприятиях, снимается в клипах и делает рекламу. А еще недавно он расслаблялся за океаном с новой избранницей.

Сначала артист прятал спутницу, но журналисты все же подловили их вместе и выяснили, что певец закрутил роман с канадской миллионершей, которая, по слухам, и оплачивала роскошный отдых. После того как Прохор вернулся на родину, о новой даме он не говорил, хотя раньше обещал привезти ее в Москву.