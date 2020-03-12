Презент певице преподнес ухажер, которого она скрывает от публики уже несколько лет

Анна Калашникова показала всем свое роскошное украшение. Браслет с бриллиантами от известного бренда ей подарил мужчина. Стоимость подарка экс-возлюбленная Прохора Шаляпина не стесняется оглашать – он стоит 8 млн. рублей.

Украшением знаменитость довольна, но признается, что не отказалась бы получить на 8 Марта деньги.

"С учетом возросшего курса доллара в этот раз я бы предпочла получить подарок деньгами. Таким образом пополнить семейный бюджет", - рассказала красавица журналистам.

Имя подарившего Калашникова не раскрывает, однако, по ее словам, вместе с состоятельным мужчиной они уже несколько лет. Теперь Анна снова задумалась о семье и детях, ведь их роман идет к свадьбе.

"Ради меня он строит дом, а я перестала участвовать в ток-шоу. И стала почти домашней девочкой. Думаю теперь не только о карьере", – цитирует слова знаменитости "КП".

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин были вместе почти два года, а после долго расставались в эфире телепередач.

Сейчас личная жизнь Шаляпина окутана тайной. Новогодние каникулы он проводил с состоятельной канадкой, но после они вынуждены были расстаться.