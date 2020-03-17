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Украина закрыла границу с Крымом

продолжениеПлан антикризисных мер на время эпидемии коронавируса в России готов
Пропускные пункты не будут работать до 3 апреля

Власти Незалежной закрыли пропускные пункты на границе с Крымом. Временные меры принимаются для предотвращения распространения нового типа коронавируса.

По сообщению, опубликованному на официальном сайте МВД Украины, выезжать с территории Крыма могут только представители дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, а также граждане Незалежной.

Напомним, что первая вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Ранее "Утро" сообщило об ужесточении карантинных мер в России и количестве зараженных в нашей стране.

Александра АКСЕНОВА

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