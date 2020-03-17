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Глава Большого театра попал в больницу с подозрительными симптомами

Глава Большого театра попал в больницу с подозрительными симптомами
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимиру Урину сделали тест на COVID-19

Генеральный директор Большого Театра заметил у себя слабость и кашель, а после к симптомам добавилась повышенная температура. Мужчина решил не ждать ухудшения и обратился за помощью к медикам, сообщили журналисты.

Урин утверждает, что с заболевшими не контактировал. А за границу не уезжал в последние несколько месяцев, добавляет телеграм-канал Mash.

Пока руководителю театра поставили диагноз "бронхит". Его тест на коронавирус будет готов через несколько дней.

До этого Владимир Урин заявил, что все спектакли театра в период с 17 марта по 10 апреля будут отменены, пишет ТАСС.

Ранее коронавирус нашли у Тома Хэнкса и его супруги, а также у актрисы Ольги Куриленко. Среди знаменитостей, которые постоянно живут в России, COVID-19 пока ни у кого не диагностирован, однако вероятность заражения есть – многие звезды только сейчас начали возвращаться с европейских курортов.

Дарья ПЕТРОВА

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