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Венцеслав из "Дома-2" женился после насилия над невестой

Венцеслав из "Дома-2" женился после насилия над невестой
Венцеслав Венгржановский. Фото: instagram.com/wenceslaw77777
Праздник молодоженов пришлось изменить из-за короновируса

Один из самых известных участников "Дома-2" снова оказался в ЗАГСе. Венцеслав Венгржановский женился на своей девушке Дарье, которая ранее призналась, что жених совершал над ней эмоциональное насилие. На торжестве присутствовали только самые близкие пары.

Невеста для праздника выбрала традиционное белое платье, а вот Венцеслав опять отличился. Во время своей первой свадебной церемонии с участницей "Дома-2" он был одет в золотой костюм, сейчас же выбрал золотую рубашку в китайском стиле.

Планы Венгржановского и его жены нарушил коронавирус. Пара мечтала устроить фотосесиию в бункере, но его, как и другие музеи, закрыли.

Бывший участник телестройки перед торжеством очень переживал. Он признался, что только вчера познакомился со своей тещей.

"Я очень нервничаю. Рад, что это событие – свадьба с Дашей – наконец-то случилось в моей жизни", – цитирует Венцеслава "Стархит".

Похоже, что отношения пары не смогла разрушить даже алкогольная зависимость жениха. Несмотря на все обстоятельства, теперь уже жена Венцеслава Венгржановского планирует родить от него ребенка. 

Дарья ПЕТРОВА

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