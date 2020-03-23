Ведущая "Дома-2" залезла под душ в цепях
Ольга Орлова опубликовала в "Инстаграм" фотографию из душа. Знаменитость с намыленной головой и цепями на теле сняла себя под струями воды. Этим снимком ведущая шоу "Дом-2" хотела обратить внимание поклонников на проблему с экологией.
Телезвезда призвала всех ненадолго забыть о пандемии и подумать о сохранении чистой воды.
"Немного отвлечемся от эпидемии... Сегодня Всемирный день воды. Вода – это непостижимая тайна, ее происхождение и причины исчезновения остаются загадкой. Сегодня, как никогда, мы с вами понимаем, что спасение планеты в наших руках", – написала Орлова в соцсети.
Пользователи к фотографии ведущей отнеслись по-разному. Одни восхищаются внешностью 42-летней знаменитости и заваливают ее комплиментами. Другие видят странность в том, что она тратила лишнюю воду на съемку.
"Для 40 лет ты неплохо выглядишь, детка", "В душ без телефона никак?", "Все ради фото", "Это уже перебор", "Мужичка тебе нужно хорошего! Вся дурь пройдет", "Это уже лишнее", – высказали мнения комментаторы.
В "Инстаграм" Ольги Орловой публикации сейчас появляются часто – знаменитость вынуждена две недели провести на карантине, так как недавно вернулась из Франции, где отдыхала вместе с коллегой Ксений Бородиной.
Вопрос о том, будут ли звезды "Дома-2" выжидать карантин, как делают все остальные, приезжающие из-за границы, волновал многих. В итоге Ксения Бородина не выдержала и жестко высказалась о коронавирусе.
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