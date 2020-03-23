Звезда "Дом-2" разделась до трусов на Красной площади у мавзолея Ленина
Бывший поклонник Ольги Бузовой удивил прохожих своим поведением. Роман Гриценко снял с себя одежду в центре города и гулял у мавзолея Ленина. Все свои действия молодой человек снимал на камеру телефона.
Прохожие к такому поступку не остались равнодушными и вызвали сотрудников полиции. Они увезли его в отделение, где и было возбуждено административное дело из-за мелкого хулиганства. Гриценко выписали штраф в размере 1 тыс. рублей, дополняет Starhit.
Сам бывший участник скандального проекта пока не прокомментировал свои действия, в его социальных не появились и видео с Красной площади. Скорее всего, поступок молодого человека связан с конкурсом, в котором он участвует.
После ухода с проекта Гриценко начал активно развивать аккаунт в социальной сети, где и проходят "баттлы". Разные блогеры дают друг другу необычные задания и снимают их выполнение на камеру.
Сейчас за жизнью Романа Гриценко следят более 800 тыс. человек. Знаменитым мужчина стал в 2017 году, когда пришел на "Дом-2". Попробовав построить отношения с несколькими девушками, он обратил внимание на Ольгу Бузову. Участник заваливал ведущую цветами и подарками, а в эфир шоу даже попал их поцелуй. Однако до серьезных отношений дело не дошло.
Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном.
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