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Ведущую "Дома-2" ткнули носом в измены мужа

Ведущую "Дома-2" ткнули носом в измены мужа
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Звезде телестройки напомнили о проблемах в отношениях

Ксения Бородина в "Инстаграм" посмеялась над свадьбой бывшего участника "Дома-2" Венцеслава Венгржановского. Молодая жена эпатажной знаменитости не стала молчать после унижений от ведущей проекта – она пожелала той счастья в личной жизни и в грубой форме напомнила об изменах мужа.

Действительно, отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова не всегда были идеальными. Сейчас супруги постоянно вместе путешествует и воспитывают маленькую дочку, но несколько лет назад они чуть не развелись из-за измены мужчины, писали журналисты. Именно на этот факт и указала супруга Венцеслава Венгржановского – Дарья Некрасова.

Как долго продлится брак экс-участника "Дома-2", не понятно, ведь его молодая жена в шоке от всего произошедшего на свадьбе. Сначала торжество пытался сорвать блогер, затем в ресторане появилась бывшая возлюбленная жениха со словами, что беременна от него.

В итоге невеста со свадьбы сбежала и перестала выходить на связь. Все происходящее на банкете очевидцы снимали на камеру и выложили в интернет, где над парой начали смеяться, в том числе и Ксения Бородина, добавляет StarHit.

После всего произошедшего Дарья Некрасова все же решила выйти на связь с журналистами. Девушка рассказала, что находится в ужасном состоянии, принимает лекарства и жалеет о браке с популярным человеком. Больше всего пока еще жена звезды телестройки жалеет свою маму, которая стала свидетелем всех разборок. 

Ранее Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА

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