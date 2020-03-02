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Ведущая "Орла и решки" в стрингах с хвостом прильнула к бугристому стволу

Ведущая "Орла и решки" в стрингах с хвостом прильнула к бугристому стволу
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала стройное тело на отдыхе

Звезда шоу "Орел и решка" примерила новый купальник – лифчик и высокие плавки с хвостом из свисающих ниток. Они прикрывали упругие бедра знаменитости. Раздевшись, девушка прижалась к бугристому стволу дерева – в этот момент ее и заснял фотограф.

Снимок опубликован в "Инстаграм", где подписчики 32-летней Леси Никитюк сразу же принялись расхваливать ее. По их мнению, блондинка выглядит идеально. В комментариях также восхищаются ее длинными ногами.

"Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся", "Очень круто свет падает. Горит", "Прелестница!", "Конфетка", "Красота длинноногая. Леся, я тебя обожаю, умничка", "Ух... Какая красота", "Самая красивая", – похвалили звезду шоу "Орел и решка" в соцсети.

Леся Никитюк несколько лет назад перестала сниматься в шоу о путешествиях, однако до сих пор продолжает путешествовать и выкладывает свои снимки со всего мира в откровенных нарядах и купальниках. Возможно, уйти из "Орла и решки" блондинка решила после аварии, в которую попала на съемках.

Теперь Леся Никитюк активно ведет блог в "Инстаграм" и снимает видео для ютуб-канала. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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