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"Как у Ким": ведущая "Орла и решки" показала увеличенный зад

"Как у Ким": ведущая "Орла и решки" показала увеличенный зад
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телезвезда оголила изменившееся тело на отдыхе

Леся Никитюк продемонстрировала на пляже ягодицы. Формы телезвезды на снимке выглядят очень объемными. Скорее всего, все дело в песке, которым сверху обложили телеведущую. Увеличившиеся ягодицы звезды заинтриговали многих поклонников девушки.

В Инстаграм, где ведущая шоу "Орел и решка" разместила фото, ее начали сравнивать с американской звездой Ким Кардашьян, которая знаменита очень пышными формами.

"Хороший персик", "Огонь", "Как у Ким", "Шикарный персик, Леся", "Самый лучший персик", "Булки зачет", "Нарастила", "Наприседала", "Украинская Кардашьян", "Замечательные персики", – прокомментировали снимок подписчики.

Ягодицы ведущая шоу "Орел и решка" не так давно демонстрировала у бассейна. Ее естественные формы произвели на подписчиков не менее сильное впечатление.

За жизнью звезды экрана через социальные сети наблюдают почти три миллиона человек. Часть из них регулярно забрасывают девушку комплиментами, что не удивительно, ведь блондинка считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка".

В Инстаграм Леся Никитюк регулярно выкладывает фото в купальниках и соблазнительных нарядах. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
пока достаточно молода-фигура на четверочку,а мордочка на троечку (не очень симпатичная,особенно разрез глаз портит общий вид) ну и заголовок как обычно радует - Телезвязда,у нас если попала на тв уже ни как не меньше Телязвязда или *светская львица*
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