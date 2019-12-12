Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Жаркая киса": звезда "Орла и решки" положила руку между ног

"Жаркая киса": звезда "Орла и решки" положила руку между ног
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая в ультракоротком китайском наряде восхитила поклонников

Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым селфи. Она снялась в коротком платье, которое плотно облегало тело, а под грудью девушки и внизу собрались мелкие складочки, будто морщинки. Образ девушки завершали гладко зачесанные назад длинные волосы, голые ноги и сверкающие глаза.

Под фото ведущая программы "Орел и решка" сообщила, что на ней – "тсипао". А затем пояснила, что это такое "китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая".

Фанаты по достоинству оценили внешность телезвезды, не пропуская ни одной детали:

"Жаркая киса", "Очень красивая!", "Крутячно. Тсипао в тебе", "Годится", "Топчик" "Огонь", "Девушка Бонда прям", "Шикарная". "Невероятная".. "Глаза – это что-то", Как всегда, хороша", "Непревзойденная".

Некоторые обратилои внимание и на взгляд девушки. "Ты что, крейзи?", "Как волчица", "Ты вампир китайский", "Змеиная шкура", – прокомментировали они. Один из поклонников отметил, что без тсипао девушка "намного круче".

Ранее Леся Никитюк обнажила соблазнительную грудь и выставила пышные ягодицы.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей