Телеведущая в ультракоротком китайском наряде восхитила поклонников

Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым селфи. Она снялась в коротком платье, которое плотно облегало тело, а под грудью девушки и внизу собрались мелкие складочки, будто морщинки. Образ девушки завершали гладко зачесанные назад длинные волосы, голые ноги и сверкающие глаза.

Под фото ведущая программы "Орел и решка" сообщила, что на ней – "тсипао". А затем пояснила, что это такое "китайское платье, современная форма которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая".

Фанаты по достоинству оценили внешность телезвезды, не пропуская ни одной детали:

"Жаркая киса", "Очень красивая!", "Крутячно. Тсипао в тебе", "Годится", "Топчик" "Огонь", "Девушка Бонда прям", "Шикарная". "Невероятная".. "Глаза – это что-то", Как всегда, хороша", "Непревзойденная".

Некоторые обратилои внимание и на взгляд девушки. "Ты что, крейзи?", "Как волчица", "Ты вампир китайский", "Змеиная шкура", – прокомментировали они. Один из поклонников отметил, что без тсипао девушка "намного круче".

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