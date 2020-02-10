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Звезда "Орла и решки" без белья усадила помощницу у ног

Звезда "Орла и решки" без белья усадила помощницу у ног
Леся Никитюк. Фото: DPA/TASS
Леся Никитюк прикрыла голую грудь сеткой

Телеведущая выставила пикантный снимок на всеобщее обозрение.

Леся Никитюк выложила в своем Инстаграм коллаж. На первом фото она позирует без лифчика в боди с сетчатым верхом, закрывая самое интересное руками. На плечи наброшен пиджак. При этом у ног ее на корточках сидит женщина-помощница. На втором снимке она стоит в мешковатой одежде с кучей пакетов в руках.

"Понедельник-Пятница Всем хорошей недели!" - написала Леся.

"Кто у тебя на первой фотке возле ног ? ))" "раб",  "Леся кто-то притоился у твоих ног?" "Человек-ноги)" "С такими ногами – только ходить", – написали комментаторы. 

Ранее Никитюк похвасталась фигурой в купальнике. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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