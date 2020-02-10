Леся Никитюк прикрыла голую грудь сеткой

Телеведущая выставила пикантный снимок на всеобщее обозрение.

Леся Никитюк выложила в своем Инстаграм коллаж. На первом фото она позирует без лифчика в боди с сетчатым верхом, закрывая самое интересное руками. На плечи наброшен пиджак. При этом у ног ее на корточках сидит женщина-помощница. На втором снимке она стоит в мешковатой одежде с кучей пакетов в руках.

"Понедельник-Пятница Всем хорошей недели!" - написала Леся.

"Кто у тебя на первой фотке возле ног ? ))" "раб", "Леся кто-то притоился у твоих ног?" "Человек-ноги)" "С такими ногами – только ходить", – написали комментаторы.

Ранее Никитюк похвасталась фигурой в купальнике.