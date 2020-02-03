Телеведущая показала стройную фигуру на отдыхе

Леся Никитюк порадовала поклонников новым снимком из отпуска. Для фотографии звезда шоу о путешествиях легла на песок в купальнике с дыркой на животе. В Инстаграм Никитюк сразу же начали восхищаться ее аппетитными формами и плоским животом.

Кто-то сравнил ведущую шоу "Орел и решка" со спасательницей, некоторые пользователи интересуются, когда же Никитюк снова можно будет увидеть по телевизору.

"На льду попкою, смело", "Красотка", "Слишком шикарна", "Богиня моря", "Горячая штучка", "Ничего себе какая красивая", "Спасательница Малибу", "Когда новые выпуски с вами?", "Ну глаз не оторвать. Как всегда-красоточка", "Что ты сейчас ведешь", "Огонь, красивая девочка", "классный купальник у тебя", – написали под пляжным фото Никитюк.

Леся Никитюк считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". В социальных сетях блондинки регулярно появляются откровенными снимки: звезда позирует в сексуальных блузках, демонстрирует голые ягодицы и декольте.