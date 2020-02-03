Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Орла и решки" с обнаженным задом села на песок

Звезда "Орла и решки" с обнаженным задом села на песок
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая показала стройную фигуру на отдыхе

Леся Никитюк порадовала поклонников новым снимком из отпуска. Для фотографии звезда шоу о путешествиях легла на песок в купальнике с дыркой на животе. В Инстаграм Никитюк сразу же начали восхищаться ее аппетитными формами и плоским животом.

Кто-то сравнил ведущую шоу "Орел и решка" со спасательницей, некоторые пользователи интересуются, когда же Никитюк снова можно будет увидеть по телевизору.

"На льду попкою, смело", "Красотка", "Слишком шикарна", "Богиня моря", "Горячая штучка", "Ничего себе какая красивая", "Спасательница Малибу", "Когда новые выпуски с вами?", "Ну глаз не оторвать. Как всегда-красоточка", "Что ты сейчас ведешь", "Огонь, красивая девочка", "классный купальник у тебя", – написали под пляжным фото Никитюк.

Леся Никитюк считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". В социальных сетях блондинки регулярно появляются откровенными снимки: звезда позирует в сексуальных блузках, демонстрирует голые ягодицы и декольте. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей